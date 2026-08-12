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Yeniden Refah ve Saadet'ten 'İttifak' mesajı: Ortak adım atacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Ortak basın açıklamasında konuşan Arıkan ve Erbakan ittifak sorusuna cevap verirken "Her iki parti gelecek dönemde ortak adım atacak" ifadeleri dikkat çekti.

Yeniden Refah ve Saadet'ten 'İttifak' mesajı: Ortak adım atacağız

Saadet Partisi Genel Merkezinde yaklaşık 1,5 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklamalarda bulundu.

'HER İKİ PARTİ ORTAK ADIM ATACAK'

Erbakan her iki partinin gelecek dönemde ortak adım atması noktasında müzakere gerçekleştirdiklerini belirtti.

Milli Görüş'ün Meclis'te daha fazla temsil edilmesi ve iktidara gelmesi için birlikte çalıştıklarını ifade eden Erbakan, ikili görüşmeler yapmaya, detayları gelecek günlerde paylaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yeniden Refah ve Saadet ten İttifak mesajı: Ortak adım atacağız 1

ARIKAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

"Meclis'te yeni ittifaklar kurulmasına" ilişkin soruya Arıkan, "Şu an görüştüğümüz hususlar mevcut oylarımızı muhafaza etmek veya artırmak değil. Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize yeni katılacak partiler, isimler mutlaka olacaktır. Sayın Babacan da diğer siyasiler de... Önümüzdeki dönemde beraber yürümek istediklerimiz olacak." yanıtını verdi.

Aynı soruyu cevaplayan Erbakan ise "Milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık sağlayacak ve güçlü bir siyasi aktör olacak bir oluşumun hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Yeniden Refah ve Saadet ten İttifak mesajı: Ortak adım atacağız 2

Erbakan, müzakeresini yaptıkları ittifakın şimdilik yerel seçimlerle sınırlı olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan saadet partisi Mahmut Arıkan
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