Yeniden restore edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Tersane Komutanlığı’nda Savarona yatını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Ziyarete ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

