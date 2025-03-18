Yenidoğan bebeklerde görülüyor: Gözyaşı kanal tıkanıklığı riskine dikkat! Tehdit edici durumlar ve erken müdahalenin önemi...

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Deveci, yenidoğan bebeklerde gözlerde kızarıklık, sulanma ve çapaklanma gibi belirtilerin sıkça karşılaşılan durumlar olduğunu ve bu tür sorunların yeni anne babalar için kaygı verici olabileceğini vurguladı. Bebeklerinde doğum sonrası sağlık problemleri yaşayan ebeveynlerin endişe duyduğunu belirten Dr. Deveci, "Gözlerdeki kızarıklık, sulanma ve çapaklanma, yenidoğan konjonktivitleri, göz kapağı ve kirpik anomalileri, ayrıca gözyaşı kanal tıkanıklığı gibi hastalıkların belirtisi olabilir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"MASAJ ETKİLİ OLACAKTIR"

Öte yandan Uzm. Dr. Deveci, yenidoğan gözyaşı kanal tıkanıklığının her 100 yenidoğanın 6’sında görüldüğünü vurguladı. Deveci, "Doğumu takiben veya gözyaşı üretimi biraz daha geç başladığından birkaç hafta içinde ortaya çıkan belirti gözyaşının devamlı dışarıya akması ve özellikle sabah uyandığında belirgin gözlenen gözkapağı çevresinde kızarıklık ve çapaklanmadır. Bu durum genellikle yaşamın ilk bir yılı içerisinde düzelir. Alt ve üst kapak göz pınarları ile başlayıp burun içine kadar devam eden gözyaşı yolunda bir darlık veya açılmamış bir zar oluşumu nedeniyle gözlenir. Tedavi olarak yeşil çapaklanma gözlendiğinde antibiyotikli damla ve merhemlerin kullanılmasını öneririz. Ayrıca günde 30-40 kez olacak şekilde burun ile göz bileşme bölgesindeki gözyaşı kesesi bölgesine basınç uygulayarak yapılan masaj etkili olacaktır. Masaj ile açılmazsa bir yaş sonrasında probing denilen gözyaşı kanalı sondalama işlemi yapılmaktadır" dedi.

"GÖZLERDE KIZARIKLIK, GÖZKAPAKLARINDA ŞİŞLİK VE AKINTI İLE KARAKTERİZEDİR"

Uzm. Dr. Deveci, "En sık neden kimyasal irritanlar, bakteriler ve virüslerdir. Doğumdan hemen sonra enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla bebeklerin gözüne gümüş nitrat solüsyonu damlatılır. Bu alerjik reaksiyona neden olup kızarıklık ve sulu akıntıya yol açabilir. Bu durumun birkaç gün içinde geçmesini bekleriz. Doğumdan sonraki 2-5. günlerde başlayan sarı yeşil renkli aşırı bir çapaklanma, gözlerde kızarıklık ve gözkapaklarını açamama ile seyreden Gonokok enfeksiyonudur. Bakteri kaynaklı bu enfeksiyonun mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Göz kaybına kadar varabilen ağır sonuçlara neden olabilir. Klamidyal konjonktivit ise doğumdan sonra 5-19 günler arasında başlar. Yenidoğan konjonktivitli olgularda en sık izole edilen mikroorganizmadır. Önce beyaz sulu sonrasında yeşil çapaklanmaya neden olur. Gözkapakları ve göz konjonktivası ödemlidir. Tedavi edilmezse korneada kalıcı lekelenmeye yol açar ve görme kaybı gelişebilir. Ayrıca klamidya enfeksiyonları yenidoğanda zatürre nedenidir mutlaka tedavi edilmelidir. Yenidoğanda görülen diğer bir enfeksiyon Herpesvirüs (uçuk virüsü) enfeksiyonudur. Genital herpes virüs enfeksiyonu bulunan annelerden normal doğum sonucu bulaş ile ortaya çıkar. Doğum sonrası ilk iki haftada ortaya çıkar. Hem konjonktıvit hem de kornea tutulumu ile burada ülser gelişimi ile karakterize keratit nedenidir. Kalıcı korneal hasar gelişebileceğinden antiviral ilaçlar ile tedavi edilmelidir." dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır