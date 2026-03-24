HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

'Yenidoğan Çetesi' davasında 8'inci duruşma! Başhekim hayatını kaybetti

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, savcı 1 sanığın hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

'Yenidoğan Çetesi' davasında 8'inci duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başladı.

Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

ÖLEN SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un öldüğünü ve dosyasının ayrılmasını talep etti.

(Cafer Akdur)

Ara görüşünü belirten Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Antalya! 60 milyon TL'lik takipYer: Antalya! 60 milyon TL'lik takip
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklamaAraçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.