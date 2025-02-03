HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen intihar etmişti! Avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen intihar etmişti! Avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.02.2025 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de infial yaratan yenidoğan çetesi davasında yargılanan ve örgütün 2 numaralı ismi olarak gösterilen Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti. İntiharın ardından Gönen'in avukatı Aydın Mantar'dan 'urgan' iddiası geldi. Mantar, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar" dedi. Bu iddianın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mantar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen intihar etmişti! Avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen; 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde çay bardağı ile bileklerini keserek intihar etmişti.

0808

İNTAHAR GİRİŞİMİN ARDINDAN GÖREVLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Gönen'in yalnız kaldığı odasında intihar girişimi sonrası butona basarak görevlileri çağırdığı, yapılan ilk müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gönen, 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

78
(İlker Gönen / Fotoğraf Kaynak: Emrullah Erdinç)

İLKER GÖNEN'İN AVUKATINDAN 'URGAN' İDDİASI

Gönen'in ölümünden sonra cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan Gönen'in avukatı Aydın Mantar'dan 'urgan' iddası geldi. Mantar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar" iddiasını gündeme getirdi.

25235

Mantar'ın konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.

"BİR SABAH ABİN KENDİNİ ASTI DEDİKLERİNDE HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ, İSPAT EDEMEZSİN"

Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim. Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: 'Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.' Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam yönünde söz verdirdi.

Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bu iddiaların ardından avukat Aydın Mantar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır."

Anahtar Kelimeler:
İntihar Doktor soruşturma yenidoğan çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı

2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

İlker Gönen'in avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

İlker Gönen'in avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.