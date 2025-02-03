Yenidoğan çetesi davasında yargılanan İlker Gönen intihar etmişti! Avukatından 'Hücresine urgan bıraktılar' iddiası... Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen; 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde çay bardağı ile bileklerini keserek intihar etmişti.

İNTAHAR GİRİŞİMİN ARDINDAN GÖREVLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Gönen'in yalnız kaldığı odasında intihar girişimi sonrası butona basarak görevlileri çağırdığı, yapılan ilk müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gönen, 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyordu.



(İlker Gönen / Fotoğraf Kaynak: Emrullah Erdinç)



İLKER GÖNEN'İN AVUKATINDAN 'URGAN' İDDİASI

Gönen'in ölümünden sonra cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan Gönen'in avukatı Aydın Mantar'dan 'urgan' iddası geldi. Mantar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar" iddiasını gündeme getirdi.

Mantar'ın konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımlar şu şekilde:



"Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.

"BİR SABAH ABİN KENDİNİ ASTI DEDİKLERİNDE HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ, İSPAT EDEMEZSİN"

Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim. Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: 'Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.' Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam yönünde söz verdirdi.

Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bu iddiaların ardından avukat Aydın Mantar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır."