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Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme! 3 hemşire adli kontrol şartı ile tahliye edildi

'Yenidoğan Çetesi' davasının 5'inci duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma, SGK'den istenen belgelerin beklenmesi amacıyla Eylül ayına erteledi.

Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme! 3 hemşire adli kontrol şartı ile tahliye edildi

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19’u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 5'inci duruşmada mahkeme bazı tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme! 3 hemşire adli kontrol şartı ile tahliye edildi 1

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme! 3 hemşire adli kontrol şartı ile tahliye edildi 2

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Duruşmanın 3'üncü gününda, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı. SGK'ye sanıklardan bir kısmının hangi dönemlerde, hangi kurumlarda çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Ayrıca bazı tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
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