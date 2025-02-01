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  4. Yenidoğan Çetesinin 2 numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yenidoğan Çetesinin 2 numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.02.2025 21:16
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Yenidoğan Çetesi davası devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yenidoğan bebeklerin üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine yol açan çetenin 2 numaralı ismi olan İlker Gönen cezaevinde intihar etti. Gönen'in bileklerini keserek intihar ettiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Yenidoğan Çetesinin 2 numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

324 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İLKER GÖNEN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Sosyal medyadan açıklama yapan gazeteci Emrullah Erdinç, "Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar etti. İntiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İntihar
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