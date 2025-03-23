HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

23.03.2025 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda DEM Parti'nin çağrısıyla Nevruz kutlaması düzenlendi. Yenikapı'da kurulan dev ekrana teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın konuşması ve görüntüleri yansıtıldı. Kutlamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın İmamoğlu'nu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez" dedi.

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

DEM Parti'nin çağrısıyla Yenikapı Miting Alanı'nda Nevruz kutlaması düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve DEM Parti belediyelerine kayyumların atanması kınandı.

ISTANBUL---DEM-PARTILILER-YENIKAPIDA-NE_625090_185118

Diğer yandan meydana kurulan dev ekranda ise terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntüleri ve konuşmasına da yer verildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 165340

Kutlamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye bir operasyonlar ülkesi olmaktan artık çıkmalıdır. hiçbir kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır. Sayın İmamoğlu tutuklandı. Sayın İmamoğlu'nu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez. Sivil darbelerden en çok biz çektik. Bu sivil darbelerin sonucunda şu anda Selahattinler, Gültenler, Leylalar cezaevinde bulunuyor. Dolayısıyla bu sivil darbeyi en çok biz eleştiriyoruz. Bu sivil darbe karşısında en dik bizim duracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. (DHA)

ISTANBUL---DEM-PARTILILER-YENIKAPIDA-NE_625092_185118

ISTANBUL---DEM-PARTILILER-YENIKAPIDA-NE_625093_185118

ISTANBUL---DEM-PARTILILER-YENIKAPIDA-NE_625095_185118

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
At çiftliğinde panik: Yangına itfaiye müdahale ettiAt çiftliğinde panik: Yangına itfaiye müdahale etti
Kontağı çevirdiği anda otomobil alev aldıKontağı çevirdiği anda otomobil alev aldı
Anahtar Kelimeler:
Nevruz Yenikapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

Dünya İmamoğlu'nu konuşuyor! 'Siyasi rakip' vurgusu

Dünya İmamoğlu'nu konuşuyor! 'Siyasi rakip' vurgusu

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

Tutuklanan İmamoğlu cezaevine böyle götürüldü! 3 minibüs, 48 şüpheli

Tutuklanan İmamoğlu cezaevine böyle götürüldü! 3 minibüs, 48 şüpheli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.