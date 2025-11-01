HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Adana! Araç sulama kanalına düştü

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, sulama kanalına düştü. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Adana! Araç sulama kanalına düştü

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. R.E. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkarmak için yardıma koştu. Kazayı yara almadan atlatan R.E., çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak kanala düştüğü anlar yer aldı. Kuraklık nedeniyle kanalda su seviyesinin düşük olması, olası bir faciayı önledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye Devlet Başkanı Şara, Trump ile görüşecekSuriye Devlet Başkanı Şara, Trump ile görüşecek
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazasında yaralandıMuratpaşa Kaymakamı trafik kazasında yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.