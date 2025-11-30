HABER

Yer: Adana! İlk önce çocuğun kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı: Bakın kim çıktı

Adana'da bir çocuğun önce kafası arabaya vurulmuş daha sonra da yere fırlatılmıştı. Görüntülerdeki söz konusu kişinin çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan baba, adliyeye sevk edilecek.

Olay merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 Kasım gecesi bir kadın ve bir erkek yanlarında 3 çocukla ara sokağa girmiş, şahsın çocuklardan birini feci şekilde darbetmesi anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 8 yaşındaki M.K.'nin babası Abdurrahman B. (33) olduğunu belirledi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı operasyonla babayı gözaltına aldı. Babanın ifadesinde çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

