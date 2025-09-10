HABER

Yer: Adana! İşe alınmayınca garsonu vurdu

Adana'da restoranda işe alınmayınca tartıştığı garsonu tabancayla vurarak yaralayan 17 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K. (17), olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü.

İŞE ALMADIĞI İÇİN TARTIŞTIĞI GARSONU VURDU

Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Y.'ye (44) ateş açtı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nizamettin Y.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Nizamettin Y. ise taburcu edildi.

(İHA)

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Adana saldırı
