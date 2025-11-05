HABER

Yer: Adana! Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu

Adana'da bir kafe çalışanı, kendisinden para isteyen akrabasını pompalı tüfekle bacağından vurdu. Yaşanan silahlı kavganın el bombası olayıyla ilgisi olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 21.15 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S.'nin (51) yanına gelen akrabası A.K. (41), Ş.S.'den para istedi. Ş.S. para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

Çıkan tartışmada Ş.S., A.K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yer: Adana! Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu 1

Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan silahlı kavganın el bombası olayıyla ilgisi olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

