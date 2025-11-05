Yer: Adana! Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu

Olay, saat 21.15 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S.'nin (51) yanına gelen akrabası A.K. (41), Ş.S.'den para istedi. Ş.S. para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada Ş.S., A.K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan silahlı kavganın el bombası olayıyla ilgisi olmadığı öğrenildi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum