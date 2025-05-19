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Yer: Adana! Kız arkadaşını öldürüp, 12'inci kattan atlayarak intihar etti

Adana'da Engin Yüce, evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12'nci kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

Yer: Adana! Kız arkadaşını öldürüp, 12'inci kattan atlayarak intihar etti

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı.

6 SAYFALIK İNTİHAR NOTU YAZIP KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI!

Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi’yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı. Yüce, daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen yüce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi’yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

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Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çiftçi ve Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana
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