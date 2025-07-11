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Yer: Adana! Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti!

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Adana'da motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., yol kenarında bekleyen Esra A.’nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüphelilerin, Esra A.’yı yerde sürükleyerek çantasını aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'daki olay, 13 Haziran’da bir rezidansın önünde meydana geldi. Motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., Esra A.’nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı.

Yer: Adana! Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti! 1

Direnen Esra A., motosikletle birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı. Bu sırada motordan düşen Sezai Y., yaralanan kadının elindeki çantayı alıp, koşarak yeniden motosiklete bindi.
Yer: Adana! Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti! 2

İki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi olan Esra A., taburcu olduktan sonra emniyete gidip şikayetçi oldu.

Yer: Adana! Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti! 3

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Yer: Adana! Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti! 4

Kerim A. alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığı ileri sürürken, Sezai Y. ise motosikleti kendisinin kullandığı ancak kapkaçla ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yer: Adana! Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti! 5

(DHA)

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Adana
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