Yer: Adana! Ortalık birden karıştı: Kadınlar ve çocuklar da katıldı

Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşular arasında taşlı, şişeli ve sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı. Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA KATILDI

Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı.

Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

