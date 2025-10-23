HABER

Yer: Adana! Otomobildeki sır ölümün altından 'Yasak aşk' çıktı

Adana İlyas Ünalan, aracında ölü olarak bulundu. Ekipler yaptıkları incelemelerde adamın vücudunda darp izlerine rastladı. Yapılan araştırma neticesinden Ünalan'ın N.C. isimli kadınla yasak aşk yaşadığı tespit edildi. Ünalan'ın ölmeden önce kadının oğlu tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Dayısı ile birlikte tutuklanan genç, "Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememen rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu" dedi. İşte detaylar...

Olay, 21 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu.

Yer: Adana! Otomobildeki sır ölümün altından Yasak aşk çıktı 1


İlyas Ünalan

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı.

Yer: Adana! Otomobildeki sır ölümün altından Yasak aşk çıktı 2

KADININ EVİNDEN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti. Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.

Yer: Adana! Otomobildeki sır ölümün altından Yasak aşk çıktı 3

YASAK AŞKI ÖĞRENEN ÇOCUK ADAMI DARBETTİ

Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darbettiği öğrenildi.

Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47)gözaltına alındı.

"EVDEN ÇIK DEMEME RAĞMEN ÇIKMADI"

Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

