Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Yoğun yağış nedeniyle ilçeye bağlı birçok köy ve mera yolu ulaşıma kapandı. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar ile hayvancılıkla uğraşan besiciler zor anlar yaşadı. Özellikle yemleri tükenme noktasına gelen hayvan yetiştiricileri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarını meralara salmayı planlarken aniden bastıran kar yağışı planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Lapa lapa yağan kar, besiciler arasında endişeye neden oldu.

Öte yandan, ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır