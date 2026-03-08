HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu

Batman’ın Sason ilçesinde mart ayında etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Yoğun yağış nedeniyle ilçeye bağlı birçok köy ve mera yolu ulaşıma kapandı. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar ile hayvancılıkla uğraşan besiciler zor anlar yaşadı. Özellikle yemleri tükenme noktasına gelen hayvan yetiştiricileri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarını meralara salmayı planlarken aniden bastıran kar yağışı planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Lapa lapa yağan kar, besiciler arasında endişeye neden oldu.
Öte yandan, ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu 1

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu 2

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu 3

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu 4

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu 5

Batman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret ettiMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti
Samsun'da kadınlar 8 Mart'ı Karadeniz'de kürek çekerek kutladıSamsun'da kadınlar 8 Mart'ı Karadeniz'de kürek çekerek kutladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.