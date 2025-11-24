HABER

Yer: Adana! Tır, tur otobüsüne çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir tır, yol kenarında park halinde bulunan tur otobüsü çarptı. Feci kazada1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yer: Adana! Tır, tur otobüsüne çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak yolun sağına park etti.

Yer: Adana! Tır, tur otobüsüne çarptı: 1 i ağır 15 yaralı 1

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır, otobüse arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Adana! Tır, tur otobüsüne çarptı: 1 i ağır 15 yaralı 2

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan tır sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yer: Adana! Tır, tur otobüsüne çarptı: 1 i ağır 15 yaralı 3
Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
