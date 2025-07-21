Yer: Adıyaman! 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Cendere Köprüsü yakınlarında dereye giren Yunus Emre Özsurunç (21), akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda dalgıçlar gence ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)