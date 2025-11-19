HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yer: Afyonkarahisar! 4 çocuğuna kemerle işkence yaptı! Yetmedi telefonuyla kayıt altına altı

İçerik devam ediyor

Afyonkarahisar'da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı.

Korkunç olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.

Bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu.

Yer: Afyonkarahisar! 4 çocuğuna kemerle işkence yaptı! Yetmedi telefonuyla kayıt altına altı 1

Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz'a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Yer: Afyonkarahisar! 4 çocuğuna kemerle işkence yaptı! Yetmedi telefonuyla kayıt altına altı 2

Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de karısını öldüren kişi intihar ettiİzmir’de karısını öldüren kişi intihar etti
Okul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetimOkul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetim

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Böyle Baba mı olur Onlar senin Canın be senin kanını taşıyorlar bu Çocukların Acil olarak Psikolojik Destek alması gerekiyor
abicim kısas diyorum.aile üyesi birisinin eline vereceksin kırbacı aynı acıyı ona tattıracaksın
böyle insanların evlada değil bağlanmaya ihtiyacı var bu adamı aynı şekilde dövmek lazım da işte kanunlar el vermiyor
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.