Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, Marulcu Mahallesi’nde 4 katlı binanın en alt katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

CADDE VE SOKAK DA ARAÇ İLE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında binanın bulunduğu cadde ve sokaklar da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler binada teknik inceleme başlatırken, yapının güvenli olup olmadığının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Mahalle Muhtarı Nurettin Bakırtepe, olayın fırında fayansların düşmesi ile yaşandığını belirterek, bina sakinlerinin korku ve panikle binayı boşalttıklarını ifade etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır