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Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Afyonkarahisar’da 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevredeki cadde ve sokaklar da ulaşıma kapatıldı.

Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, Marulcu Mahallesi’nde 4 katlı binanın en alt katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

CADDE VE SOKAK DA ARAÇ İLE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında binanın bulunduğu cadde ve sokaklar da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler binada teknik inceleme başlatırken, yapının güvenli olup olmadığının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Mahalle Muhtarı Nurettin Bakırtepe, olayın fırında fayansların düşmesi ile yaşandığını belirterek, bina sakinlerinin korku ve panikle binayı boşalttıklarını ifade etti.

Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı 1

Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı 2

Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı 3

Yer: Afyonkarahisar! 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar
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