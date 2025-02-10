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Yer: Afyonkarahisar! OSB'deki orman ürünleri deposunda çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı!

10.02.2025 22:17
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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yer: Afyonkarahisar! OSB'deki orman ürünleri deposunda çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı!

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi.

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Bitişikteki bir fabrikaya dana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışma başlattı. Kolluk kuvvetleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar sevk
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