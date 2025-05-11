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Yer Amasya… İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

Amasya’da filmleri aratmayan bir soygun olayı ortaya çıkarıldı. İçerisinde 2 milyon TL’lik altın bulunan çelik kasa çalındı. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda çelik kasa bulunurken torun, damat ve damadın kardeşi yakalandı.

Yer Amasya… İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

Amasya’da yaşlı adamın evinden içinde 2 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Polisin yaptığı araştırmada spiralle kesilmiş çelik kasa 15 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulunurken, yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan O.Ö. (73) geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti.

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Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürerek, spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı.

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Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Damat K.D., basın mensuplarının "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna cevap vermedi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Altın kasa yaşlı adam
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