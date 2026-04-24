Yer: Amasya! Kablo ve telefon direği hırsızlığına 3 tutuklama

Amasya’da telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, Amasya merkeze bağlı Oluz ve Kaleboğazı köylerinde meydana geldi. Telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), gelen ihbar üzerine hırsızlık olayını aydınlatmak için inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

YAKALANDILAR

21 Nisan Salı günü Oluz köyünde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. E.D., S.G. ve Ö.B. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

