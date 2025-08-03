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Yer: Amasya! Tomruk yüklü tır devrildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tomruk yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yer: Amasya! Tomruk yüklü tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Merzifon–Çorum karayolu ilçe mezarlığı mevkiinde Muhsin Torun’un kullandığı tomruk yüklü tır, yan yatarak devrildi. Kazanın ardından tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar yola ve yol kenarına savruldu. Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ekipler bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tırın ve yola saçılan tomrukların kaldırılması için Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya
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