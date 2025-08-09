HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Ankara! Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yer: Ankara! Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca kavşağında meydana geldi. Çevre yolu istikametinde ilerleyen beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

Yer: Ankara! Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı 1

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada otomobilde bulunan 4 ve beton mikserinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Ankara! Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı 2

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yer: Ankara! Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı 3
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BM'den Azerbaycan-Ermenistan ortak deklarasyonuna destekBM'den Azerbaycan-Ermenistan ortak deklarasyonuna destek
Giresun'da fındık bahçelerinde çıkan örtü yangını söndürüldüGiresun'da fındık bahçelerinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Ankara beton mikseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.