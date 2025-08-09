Yer: Ankara! Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca kavşağında meydana geldi. Çevre yolu istikametinde ilerleyen beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada otomobilde bulunan 4 ve beton mikserinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.