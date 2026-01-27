HABER

Yer: Ankara! Eski eşini ağır yaraladı, kayınvalidesini öldürdü! Aynı silahla intihar etti

Ankara'da eski eşiyle tartışma yaşayan erkek dehşet saçtı. Eski eşini silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan kayınvalidesini de öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Vefat eden kayınvalidenin akrabası ise, "Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmıştı. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik" dedi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki evde E.B. (53) ile eski eşi S.K. (54) ve kayınvalidesi Ü.K. (73) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.B, üzerinde bulunan silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu, ardından intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.B. ve kayınvalidesi Ü.K.'nın hayatını kaybettiğini, S.K'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. S.K, sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çiftin sona eren evliliklerinden bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI TAHMİN EDEMEDİK"

Vefat eden Ü.K.'nın akrabası Hürol D., çiftin daha önceden boşandığını ve aralarında husumet olduğunu söyledi.

Hürol D., "Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyor. Husumet oldu aralarında tabi ister istemez. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor. Geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasını, karısını... Kendisine sıkıyor en son. Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmış doğru. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik."Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

