Yer: Ankara! Eski eşini silahla rehin aldı: Kaymakam ve emniyet müdürü ikna etmeye çalıştı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kişi, boş arazide eski eşini silahla rehin aldı. Şüpheliyi, Pursaklar Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü de ikna etmeye çalıştı. Şahıs 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eski eşinin kafasına silah dayayıp, Pursaklar Kaymakamlığı'nın önüne getirdi. Özel bir okulun önüne boş arazide, boşandığı eşinin kafasına silah dayayan şahıs bir türlü ikna edilemedi.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Şahıs, Pursaklar Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünün tüm ikna çabalarına rağmen 2 saat süresince teslim olmadı. Pursaklar Cumhuriyet Savcısının da olay yerine gelmesiyle birlikte iki saatlik ikna çabalarının sonunda, şahıs teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

Yer: Ankara! Eski eşini silahla rehin aldı: Kaymakam ve emniyet müdürü ikna etmeye çalıştı

