Yer: Ankara! Eski eşini silahla rehin aldı: Kaymakam ve emniyet müdürü ikna etmeye çalıştı

Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eski eşinin kafasına silah dayayıp, Pursaklar Kaymakamlığı'nın önüne getirdi. Özel bir okulun önüne boş arazide, boşandığı eşinin kafasına silah dayayan şahıs bir türlü ikna edilemedi.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Şahıs, Pursaklar Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünün tüm ikna çabalarına rağmen 2 saat süresince teslim olmadı. Pursaklar Cumhuriyet Savcısının da olay yerine gelmesiyle birlikte iki saatlik ikna çabalarının sonunda, şahıs teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır