Yer: Ankara! Kontrollü yıkım sırasında 4 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Binadan kopan molozlar yoldan geçen araçların üzerine düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Bölge toz bulutuyla kaplanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

MOLOZLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Binadan dökülen molozlar, caddeden geçen araçların üzerine düştü. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Binanın boş olduğu belirtilirken; itfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Öte yandan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

