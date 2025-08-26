HABER

Yer: Ankara! Trafikte önünü kestikleri sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldırdılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı. Dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2’sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı.

BIÇAK VE KILIÇLARLA SALDIRDILAR

Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti.

Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

