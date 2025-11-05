HABER

Yer: Ankara! Üniversitede panik anları... Gaz sıkıntısı nedeniyle 5 öğrenci, 1 personel hastaneye kaldırıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde yangın söndürme sisteminden sızan gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 personel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Çankaya Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde kütüphane ve dersliklerin bulunduğu binanın zemin katındaki yangın söndürme sisteminde saat 14.40 sıralarında gaz sızıntısı meydana geldi.

5 ÖĞRENCİ 1 TEKNİK PERSONEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Söndürme gazı sızarak bina içine taştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Hacettepe, İbni Sina ve Etlik Şehir Hastanelerine sevk edildi. Bina, görevliler tarafından tahliye edilirken, tüm odalar kontrol edildi. Ardından binanın içindeki gazın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken, binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

"DOĞAL GAZ SIZINTISI YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yerleşke binası zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girmesi sonucunda bina içerisine sızan söndürme gazı dışarıya taşmış, itfaiye ve Başkentgaz görevlerinin verdiği bilgiye göre herhangi bir doğal gaz sızıntısı şu an için söz konusu olmayıp, çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Başkentgaz'dan yapılan açıklamada da binada herhangi bir doğal gaz kaçağı bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

