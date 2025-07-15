HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Ankara! Yılkı atları böyle görüntülendi

Ankara'da dağlık bölgelerdeki yılkı atları köylülerin kamerasına yansıdı. Bölge halkı, yılkı atlarının önemli olduğunu belirterek koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.

Yer: Ankara! Yılkı atları böyle görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray ve Karaşar Mahallesi'ndeki dağlık alanlarda dolaşan yılkı atları köylülerin kameralarına yakalandı. Grup halinde dolaşan atlar, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gün batımında dağ yamaçlarında görülüyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde atların koştuğu, su içtiği ve yem aradığı anlar yer aldı.

"KORUM ALTINA ALINMALI"

Doğaseverler ve fotoğrafçılar için yılkı atları, bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor. Bölge halkı, yılkı atlarının önemli olduğunu belirterek koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 yaşındaki ağacı kesenlere hapis cezası200 yaşındaki ağacı kesenlere hapis cezası
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepkiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz vahşice öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

Birçok il orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte son durum

Birçok il orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte son durum

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.