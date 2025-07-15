Yer: Ankara! Yılkı atları böyle görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray ve Karaşar Mahallesi'ndeki dağlık alanlarda dolaşan yılkı atları köylülerin kameralarına yakalandı. Grup halinde dolaşan atlar, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gün batımında dağ yamaçlarında görülüyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde atların koştuğu, su içtiği ve yem aradığı anlar yer aldı.

"KORUM ALTINA ALINMALI"

Doğaseverler ve fotoğrafçılar için yılkı atları, bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor. Bölge halkı, yılkı atlarının önemli olduğunu belirterek koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır