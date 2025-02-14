Yer: Ankara... Zincir marketin personel servisiyle et taşıdığı görüntüler infiale yol açmıştı! O markete milyonluk ceza

Ankara'da bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Anında viral olan görüntüler sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

MARKETE CEZA KESİLDİ

Tepki çeken görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ayrıca söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı. İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır