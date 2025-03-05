Yer Ankara… Zincirleme kaza meydana geldi: Bekleyen araçlara çarptılar 9 araç birbirine girdi!

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şaşmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Batıkent istikametinde seyreden bazı araçlar, trafik uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı.
Kazaya 9 araç karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol ise bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.
Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
(DHA)
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