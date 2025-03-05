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  4. Yer Ankara… Zincirleme kaza meydana geldi: Bekleyen araçlara çarptılar 9 araç birbirine girdi!

Yer Ankara… Zincirleme kaza meydana geldi: Bekleyen araçlara çarptılar 9 araç birbirine girdi!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 08:22
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Şaşmaz Bulvarı'nda Batıkent istikametine doğru seyreden bazı araçlar, trafik uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı.

Yer Ankara… Zincirleme kaza meydana geldi: Bekleyen araçlara çarptılar 9 araç birbirine girdi!

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şaşmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Batıkent istikametinde seyreden bazı araçlar, trafik uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı.

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Kazaya 9 araç karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol ise bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kazaya karışan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

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Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Etimesgut zincirleme kaza
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