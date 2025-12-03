HABER

Yer: Antalya! 11 kişi 1 kız öğrenciyi böyle darp etti: "İyi vur, kafasını yere çarp"

Akran zorbalığı dönemin en önemli sorunlarından biri olarak gösteriyor. Ülkemizde de son derece yaygın olan akran zorbalığı vakalarına bir yenisi Antalya'da eklendi. Bir ilkokulda çekilen görüntülerde 11 kişilik bir grubun bir kız öğrenciyi tekme ve tokatlarla dakikalarca darp ettiği anlar kayda alındı. O anlarda kavgayı izleyenlerden biri kişinin ise "İyi vur, Kafasını yere çarp, Vurun acımayın" dediği duyuldu.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti. Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

"İYİ VUR, KAFASINI YERE ÇARP"

Öğrencinin şiddete uğradığı anların yer aldığı görüntülerde; kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı. Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı.

