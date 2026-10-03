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Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir oto galerideki 6 aracın benzin dökülerek kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi

Olay, Yenimahalle mevkisi D-400 karayolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin bidonuyla iş yerine gelen S.K., araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

ATEŞE VERİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Kundaklama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 1

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 2

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 3

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 4

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 5

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 6

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 7

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Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 10

Yer: Antalya! 6 aracı ateşe verdi 11


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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