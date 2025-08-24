Yer: Antalya! Alman vatandaşı evinde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde yaşayan Alman vatandaşı Petros Kevakoğlu’ndan haber alamayan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 1062 sokaktaki ikametinde yalnız yaşayan Kevakoğlu’nu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kevakoğlu’nun hayatını yitirdiği belirlendi.

HASTANEYE YATMAYA HAZIRLANIYORDU

Uzun süredir Side’de yaşayan Kevakoğlu’nun kalp başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu, son dönemde çevredeki vatandaşlar ve esnafın yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Kevakoğlu’nun tedavi için hastaneye yatmaya hazırlandığı belirtildi. Kevakoğlu’nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: DHA