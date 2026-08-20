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Yer: Antalya! Anne ile kızı, evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ile 71 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil, birlikte yaşadıkları evde ayrı odalardaki yataklarında ölü bulundu.

Yer: Antalya! Anne ile kızı, evlerinde ölü bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil'den haber alamayan yakınları, 5'inci kattaki daireye çıktı. Kapının açılmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbarla siteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yer: Antalya! Anne ile kızı, evlerinde ölü bulundu 1

EVE GELEN KARDEŞLERİ ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Harputlugil'in kardeşlerinin talebi üzerine çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün, odalarındaki yataklarda hareketsiz buldu. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen anne- kızın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yer: Antalya! Anne ile kızı, evlerinde ölü bulundu 2

Diğer yandan komşularının, en son 10 gün önce anne ve kızıyla görüştüğü öğrenildi.

Yer: Antalya! Anne ile kızı, evlerinde ölü bulundu 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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