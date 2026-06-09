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Yer: Antalya! Genç kadını çocuğunun yanında tekme tokat dövüp kayda aldılar

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Melih Kadir Yılmaz

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde küçük yaştaki çocuğu ile birlikte bankta oturan kadın, otomobilden inen 5 kadının saldırısına uğradı. Saldırganlar dakikalarca kadını darbederken, o anları da kayıt altına aldılar. Görüntüleri ise daha sonra sosyal medya ve WhatsApp gruplarından paylaştılar.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin A.M. olduğu öğrenilen ve küçük yaştaki çocuğu ile birlikte cadde üzerindeki bankta oturmakta olan genç kadının yanına plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobil yaklaştı.

Yer: Antalya! Genç kadını çocuğunun yanında tekme tokat dövüp kayda aldılar 1

5 KADIN, ÇOCUĞUNUN YANINDA ANNEYE SALDIRDI

Araçtan inen 5 kadın çocuğu ile birlikte oturmakta olan genç kadına birden saldırmaya başladı.

Yer: Antalya! Genç kadını çocuğunun yanında tekme tokat dövüp kayda aldılar 2

SALDIRI ANLARINI KAYDETTİLER

Kimliği belirsiz 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalan kadın çevreden yardım isterken, saldırgan kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kayda aldı. Dakikalarca hemcinslerinin saldırısına uğrayan A.M. acı içinde yerde kıvranırken, olaya karışan kadınlar ise geldikleri araca binerek uzaklaştı. Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi olurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

Öte yandan, olay anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir aracın bankta oturan kadın ve çocuğuna yaklaştığı, ardından kadınların araçtan inerek saldırdıkları görüldü. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ise genç kadını darbeden şahıslar olay anında çektikleri videoyu sosyal medya hesapları ve Whatsapp gruplarından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kadın
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