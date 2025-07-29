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Antalya Havalimanı'na inen THY uçağında hidrolik arızası yaşandı! Yolcular slide açılarak tahliye edildi

İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağında, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra hidrolik arızası yaşandı. İniş takımlarında duman görülen uçaktaki 47 yolcu ve 11 mürettebat, slide açılarak (acil tahliye kaydırağı) ile uçaktan tahliye edildi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili THY'den de açıklama geldi.

Antalya Havalimanı'na inen THY uçağında hidrolik arızası yaşandı! Yolcular slide açılarak tahliye edildi

İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'nda slide açtı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Tahliyenin ardından uçağı soğutma çalışmaları başladı.

Antalya Havalimanı na inen THY uçağında hidrolik arızası yaşandı! Yolcular slide açılarak tahliye edildi 1

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün olayla ilgili bir açıklama yaptı. Üstün, "TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır. Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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thy türk hava yolları
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