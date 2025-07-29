Antalya Havalimanı'na inen THY uçağında hidrolik arızası yaşandı! Yolcular slide açılarak tahliye edildi

İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'nda slide açtı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı. 47 yolcu ve 11 mürettebat acil iniş kaydırakları ile uçaktan tahliye edildi. Olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi pic.twitter.com/xK4ZTisoFI — Mynet (@mynet) July 29, 2025

Tahliyenin ardından uçağı soğutma çalışmaları başladı.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün olayla ilgili bir açıklama yaptı. Üstün, "TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır. Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 29, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır