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Yer: Antalya... İki aylık eşini satırla katletti: Kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! "Yetişin ben nasıl dayanacağım..."

12.03.2025 11:07
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Antalya'da bir özel hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman, iki ay önce evlendiği ve düğün hazırlığı yaptığı eşi Halit Can Sakman tarafından satırla katledilmişti. Yaşanan vahşetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı. 26 yaşındaki Sevcan'ın acılı annesinin feryatları ise duyanları kahretti. Acılı anne Havva Ünay'ın kızının mezarı başında "Yetişin ben nasıl dayanacağım, Allah'ım ben nasıl dayanacağım" dediği duyuldu.

Yer: Antalya... İki aylık eşini satırla katletti: Kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! "Yetişin ben nasıl dayanacağım..."

Geçtiğimiz gün, Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir evde özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26), Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) tarafından satırla katledilerek öldürülmüştü. Genç hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. Genç kadın, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan cemevinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının annesi ve yakınları cenazede zor anlar yaşadı. Cenaze, kılınan namazın ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

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EŞİNİN PEŞİNDEN GİTTİ, İKNA EDİP EVE GETİRDİ…

Olay gecesi çift arasında, Kepek İlçesi'ndeki evlerinde tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gitti. Eşinin peşinden giden Halit Can Sakman, ikna edip tekrar eve getirdi. Ancak ikili arasında burada yeniden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Eşini bıçaklayarak öldüren Halit Can Sakman, arbede de kendisi de boğazından yaralandı. Zanlının tedavisi sürerken, başında polis nöbet tutuyor.

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KAÇARAK EVLENMİŞLER

Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun, Halit Can Sakman'ın ise Kırıkhan ilçesinden olduğu, ikilinin 3 ay önce kaçıp Antalya'ya gelerek nikah kıydıkları ve burada yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

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ANNE VE BABASIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞ

Nisan'da İskenderun'da düğün yapmayı planlayan Sevcan Demir Sakman'ın, annesi Havva Demir'in cinayetten 2 gün önce Antalya'ya gelip kızı ile görüştüğü herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını sorduğu, genç kadının ayrıca babası ile de telefonda görüntülü görüştüğü öğrenildi.

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CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine götürülen Sevcan Demir Sakman, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kızının mezarı başında ağlayan gözü yaşlı anne Havva Ünay, "Yetişin ben nasıl dayanacağım, Allah'ım ben nasıl dayanacağım" dedi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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