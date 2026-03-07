Yer: Antalya! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Abdurrahman Yeşil idaresindeki otomobil, Gömbe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerince yapılan incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Burak Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücü Abdurrahman Yeşil ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Yeşil, yolda hayatını kaybetti.

