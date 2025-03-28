Yer: Antalya! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. (42) yönetimindeki otomobil, Alanya ilçe merkezindeki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Mersin istikametine doğru ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen İsa A. (37) yönetimindeki araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Mustafa B'nin (42) aracının muayenesiz olduğu ve 1.94 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yolda kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa B. (42) kazada hafif yaralanırken diğer otomobil sürücüsü İsa A. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır