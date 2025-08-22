HABER

Yer: Antalya! Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Antalya'nın Finike ilçesinde A.T., pompalı tüfekle husumetlisi A.A.'nın serasını bastı. Tartışmada A.T.'nin ateş açması sonucu vurulan Fatih Çayan ve Süleyman Sağsöz, hayatını kaybetti. A.A. yara almadan kurtulurken, kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Saklısu Mahallesi'nde meydana geldi. A.T., yanına aldığı pompalı tüfekle, cezaevindeki oğlunun eşini rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet olan A.A.'nın serasına geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

A.A., eniştesi Fatih Çayan ve demir işçisi Süleyman Sağsöz ile A.T. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından A.T. pompalı tüfekle ateş açtı. A.A. yara almadan kurtulurken, Fatih Çayan ise saçmaların isabetiyle yerde hareketsiz kaldı.

A.T., seradan çıkmaya çalışan Süleyman Sağsöz'ü de birkaç metre ileride yakalayıp, aynı tüfekle vurduktan sonra da kaçtı.

(Fatih Çayan)

Silah sesinin duyulması üzerine yapılan ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

(Süleyman Sağsöz)

A.T.'nin yakalanması için ekipler harekete geçti. Bölgeye çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. A.A. ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

