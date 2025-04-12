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Yer: Arnavutköy! Uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücudunun çeşitli noktalarından 13 kurşun isabeti alan kadının yaşam mücadelesi devam ederken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yer: Arnavutköy! Uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra kurşun yağmuruna tuttu

Olay, akşam saat 18.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeliha Çinibulak (30) isimli kadın evinin 500 metre uzaklığında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Serdar Harmancı (42) isimli şüpheli uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra kadın evine doğru yürüdüğü esnada bir kamyonetle yanına yaklaşarak silahla ateş açtı.

Talihsiz genç kadına, vücudunun çeşitli noktalarından 13 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Bir kamyonet içerisinden yolda yürüyen eski eşine acımasızca ateş açan zanlı, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamaya yönelik çalışma yaparken, genç kadının hastanedeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kurşun
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