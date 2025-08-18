HABER

Yer Aydın… Polis memuru börekçiyi bastı: boşanma aşamasındaki eşini katletti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Burcu Derin, hayatını kaybetti. Polis memuru Hüseyin Derin, sabah saatlerinde Burcu Derin’in çalıştığı iş yerine giderek, onu tuhafiyeye kadar takip etti ve burada peş peşe 5 el ateş etti...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Hüseyin Derin (52) tarafından tabancayla 5 kurşunla vurulan Burcu Derin (52) hayatını kaybetti. Hüseyin Derin ise gözaltına alındı.

ÇALIŞTIĞI BÖREKÇİ DÜKKANINA GİTTİ

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Derin boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

PEŞ PEŞE 5 EL ATEŞ ETTİ!

2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Derin, yanındaki tabancasıyla peş peşe 5 el ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

