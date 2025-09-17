HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Aydın! Sokak köpekleri 25 tavuğu telef etti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sokak köpekleri bir evin bahçesine girerek kümesteki 25 tavuğu telef etti.

Yer: Aydın! Sokak köpekleri 25 tavuğu telef etti

Olay, akşam saatlerinde Dereağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Pazara çıkan Sultan Ocakoğlu, akşam eve döndüğünde komşularının bahçeden köpek sesleri geldiğini söylemesi üzerine kümese yöneldi. Ocakoğlu, kümeste gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

35 tavuğundan 25’inin yerde telef olduğunu gören Ocakoğlu, olay yerinden kaçan iki sokak köpeğini fark ettiğini belirtti.

ÖNLEM ALINMASI ÇAĞRISI

Büyük emeklerle büyüttüğü tavuklarının köpekler tarafından telef edildiğini söyleyen Ocakoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek belediyeye başvurdu ve sokak köpeklerinin alınması talebinde bulundu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: Demokrasi şehitlerimizin kabirlerini Vefa Anıtına dönüştürdükBakan Tunç: Demokrasi şehitlerimizin kabirlerini Vefa Anıtına dönüştürdük
Zelenskiy: "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’ya yıllık maliyeti 120 milyar dolar"Zelenskiy: "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’ya yıllık maliyeti 120 milyar dolar"

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.