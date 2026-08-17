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Yer: Bağcılar! Komşular arasındaki kavgada kan aktı

İstanbul Bağcılar'da komşular arasında bıçaklı ve tüfekli kavga çıktı. Olayda yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: Bağcılar! Komşular arasındaki kavgada kan aktı

Olay, saat 20.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bıçakla komşusunu yaraladı ve ardından evine gitti.

Yer: Bağcılar! Komşular arasındaki kavgada kan aktı 1

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evinden tüfek alıp geri dönen şüpheli, çevreye rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Bağcılar
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