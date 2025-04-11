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Yer: Bağdat Caddesi... Direksiyonun üzerine çıkıp aracı ayağıyla sürdü!

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Çiğdem Sevinç

İstanbul Bağdat Caddesi’nde bir sürücü direksiyonun üzerine çıkıp aracı ayağıyla sürdü. Camdan sarkarak dans eden kişiler ise tehlikeli anları sosyal medyada paylaştı. O anlar sosyal medyada infial yarattı.

Olay, 9 Nisan'da İstanbul Anadolu Yakası'nın en işlek noktalarından bİrinde yaşandı. Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde istikametinde meydana gelen olay yok artık dedirtti.

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AYAĞIYLA SÜRDÜ

Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Bir yandan da elindeki telefonla olanları kayda aldı.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti. Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç trafik Bağdat Caddesi ayak video
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