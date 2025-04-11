Yer: Bağdat Caddesi... Direksiyonun üzerine çıkıp aracı ayağıyla sürdü!

Olay, 9 Nisan'da İstanbul Anadolu Yakası'nın en işlek noktalarından bİrinde yaşandı. Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde istikametinde meydana gelen olay yok artık dedirtti.

AYAĞIYLA SÜRDÜ

Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Bir yandan da elindeki telefonla olanları kayda aldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti. Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

(DHA)