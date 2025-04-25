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Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Korkunç iddianın adresi Bahçelievler! Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı erkek Kur'an kursunda görevli olan belletmenin yaşları 10 ila 13 arasında değişen 17 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İddiaların ardından soruşturma başlatılırken, 17 çocuğun ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Belletmen ise tutuklandı.

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Bahçelievler'de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı erkek Kur'an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K. hakkında, 10-13 yaşlarındaki 17 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre imam hatip ortaokulunda görevli olan bir öğretmenin çocukların konuşmasını duyması üzerine savcılığa yapılan başvuru sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

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Temsili fotoğraf

17 ÇOCUK PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ

Soruşturmanın ardından belletmen İbrahim K. gözaltına alınırken, 17 çocuk hafta sonu Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi’nde pedagog eşliğinde ifade verdi.

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Temsili fotoğraf

ÇOCUKLAR MARUZ KALDIKLARI OLAYLARI ANLATTI, BELLETMEN TUTUKLANDI

Çocuklar, kurs içinde maruz kaldıkları olayları detaylı şekilde aktardı. Soruşturma sonucunda İbrahim K. tutuklandı.

KURS YETKİLİLERİNİN GÖRMESİNE RAĞMEN MÜDAHALE EDİLMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre, şüpheli İbrahim K.’nin Eylül ayında kurstan ayrıldığı tespit edilirken, çocukların bir kısmı davranışları kurs yetkililerinin görmesine rağmen müdahale edilmediğini belirtti. Eğitimden koparılan bazı çocukların ise açık öğretim gösterilerek kursa devam ettikleri ortaya çıktı.

İŞLEM YAPILMADI; MÜFTÜ AÇIKLAMA YAPMADI

Kur'an kursuna yönelik şu ana dek herhangi bir işlem yapılmazken, mağdur çocukların büyük bir kısmının aynı kursa gönderilmeye devam ettiği iddialar arasında yer aldı. Öte yandan Soykan, olayın kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını ve konuyla ilgili yetkililerin sessiz kaldığını söyledi. Bahçelievler Müftüsü Mustafa Kayış ise, konunun yargıya intikal ettiğini belirterek açıklama yapmadı.

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Bahçelievler Kur'an kursu müftülük
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